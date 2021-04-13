Взорвать Енисей: военные инженеры ЦВО избавили от паводков полигон в Туве

Военные инженеры ЦВО разобрались с угрозой подтопления моста, ведущего на полигон Кара-Хаак в Туве. Помимо этого, от паводков оказалась защищена и часть города Кызыл.

Для этого военнослужащие провели инженерную разведку местности. Она помогла определить самые опасные ледяные участки. Их было принято решено взорвать - допустить, чтобы на реке образовались ведущие к паводкам ледовые заторы, было нельзя.

Проведенные в светлое время суток подрывы были санкционированы командующим ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным, получившим соответствующий запрос от местных властей.

Всего в Центральном военном округе борется с паводками более 30 подрывных команд. Все они состоят из контрактников и имеют современные образцы взрывчатки, вооружения и оборудования.