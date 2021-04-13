Ракетные корабли Каспийской флотилии вышли в море, чтобы разорвать воздух грохотом 100-мм снарядов

Экипажи малых ракетных кораблей «Великий Устюг» и «Град Свияжск» Каспийской флотилии вышли в море, где выполнят боевые стрельбы. Тренировки проводятся в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Огонь будет вестись из корабельных артиллерийских установок А-190 «Универсал» по мишеням, имитирующим вражеские корабли, а также по целям на острове Чечень, имитирующим морской десант противника.

Расчеты кораблей с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы создадут ложные цели. Также личный состав радиотехнической боевой части выполнит постановку ложной цели комплексом пассивных помех ближнего рубежа ПК-10 «Смелый», а артиллеристы выполнят стрельбы из корабельных орудий по целям на суше и на море.

В общей сложности будет задействовано около 20 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе базовый тральщик «Магомед Гаджиев», малые артиллерийские корабли «Волгодонск», «Астрахань», ракетные корабли «Татарстан», «Дагестан».

Малые ракетные корабли проекта 21 631 (шифр «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны.

Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.

«Великий Устюг» был заложен 27 августа 2011 года и является вторым серийным кораблем проекта. Спущен на воду 21 мая 2014 года.

А-190 «Универсал» - универсальная корабельная артустановка, созданная конструкторами нижегородского ЦНИИ «Буревестник». Серийно выпускается в двух вариантах, внешне отличающихся щитовым закрытием. А-190Э - стандартная башня, А-190-01 - башня выполнена по технологии «стелс».

Размещается на кораблях водоизмещением свыше 500 т, в том числе фрегатах, корветах, патрульных кораблях и БПК. Первым в ВМФ ее получил малый ракетный корабль (МРК) «Град Свияжск». После этого она была установлена еще на нескольких кораблях.