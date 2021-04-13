В американской школе открыли стрельбу: есть пострадавшие
Среди пострадавших оказался сотрудник полиции.
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В американском городе Ноксвилл (штат Теннесси) несколько человек получили ранения в результате стрельбы, открытой в школе Austin-East Magnet. Среди пострадавших оказался сотрудник полиции.
На место происшествия были направлены представители нескольких служб города. Соответствующую информацию сообщила местная полиция в своем официальном аккаунте в Twitter.
Согласно предварительным данным, предполагаемого стрелка к настоящему времени удалось задержать.