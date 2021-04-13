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«Стояли насмерть»: начальник ГУ МЧС по Петербургу рассказал о погибшем и пострадавших при тушении «Невской мануфактуры»

Светлана Головина
00:55 13.04.2021
Площадь пожара составила порядка 10 тысяч квадратных метров, захватив несколько соседних зданий.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: vk.com spb_today Globallookpress
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Начальник главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин  рассказал «Звезде», как спасателям удалось локализовать пожар на «Невской мануфактуре».

«Сложный пожар. Сильные порывы ветра перебрасывали огонь на большие расстояния, на не горевшие конструкции. Основное то, что удалось отстоять электроподстанцию и не допустить дальнейшего перехода пожара по галерее», - отметил Аникин в комментарии «Звезде».

Он отметил, что при тушении пожара сотрудники ведомства проявили героизм, достойно выполнив задачу - никто не уходил с боевого поста.

«Погибший сотрудник, двое пострадавших -  замначальника части и командир отделения - первыми приехали (на место пожара, - прим. ред), не дрогнули и стояли насмерть. Но к сожалению, это наша работа. Все бывает», - добавил Аникин.

Прибывший на место трагедии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил благодарность сотрудникам экстренных служб, правоохранительных органов и Минобороны за оперативную совместную работу.

Возгорание на территории «Невской мануфактуры» произошло днем 12 апреля. Площадь пожара составила порядка 10 тысяч квадратных метров, захватив несколько соседних зданий. По информации МЧС, ликвидировать пожар удалось в 22.22.

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