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Поисково-спасательная группа ЦВО завершила перегруппировку для обеспечения посадки «Союза МС-17»

Анна Берестовая
00:26 13.04.2021
Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля запланирована на 17 апреля.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Специалисты поисково-спасательной группы ЦВО завершили перегруппировку авиационных и наземных сил поиска и спасания для обеспечения безопасности посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-17».

Для организации посадки в Республику Казахстан было перебазировано восемь вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолет Ан-12 и две поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица». Дополнительные силы присоединились к основной группе в Караганде, которые принимали участие в обеспечении безопасности запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18».

В состав авиационной и наземной групп поиска и спасания вошло 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26, около 30 единиц наземной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» и более 200 военнослужащих из числа летного состава и специалистов поисково-спасательной группы ЦВО.

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-17» запланирована на 17 апреля. На Землю вернутся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

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