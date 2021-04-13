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Губернатор Петербурга выразил благодарность Минобороны за помощь при тушении «Невской мануфактуры»

Светлана Головина
00:10 13.04.2021
В результате пожара один сотрудник МЧС погиб, еще трое были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: vk.com spb_today Globallookpress
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил благодарность сотрудникам экстренных служб, правоохранительных органов и Минобороны за оперативную совместную работу при пожаре «Невской мануфактуры».

«Хочу отметить героическую работу наших пожарных, сотрудников ГУВД, Росгвардии и Минобороны, которое выделило вертолеты, принимавшие участие в пожаротушении», - сказал губернатор «Звезде».

Беглов подчеркнул, что пожар был очень сложным, поскольку здание «Невской мануфактуры» было построено в 1841 году и все его конструкции, внутренние перегородки и продухи деревянные. На данный момент устанавливает размер нанесенного ущерба.

«Само здание старинное - деревянные перегородки, фермы, продухи, которые выполнены по старой строительной системе. Большая концентрация возгорания уходила в эти продухи, из-за чего пожарные оказывались в ловушке, откуда очень трудно было выбираться. Здание является региональным памятником и подлежит восстановлению», - отметил он.

В результате возгорания «Невской мануфактуры» погибшим оказался один пожарный, еще трое госпитализированы. По факту произошедшего Следственный комитет и прокуратура начали проверку. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать короткое замыкание.

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