Мендель: Украина не планирует наступления в Донбассе

Украина не может наступать на свою же территорию и бороться со своими же людьми. Об этом заявила пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Однако представитель главы Украины тут же оговорилась, что они почему-то не ожидают того же самого и от российских военных, которые якобы наращивают активность у границ их страны.

«Главнокомандующий нашей армией на Украине с самого начала заявлял, что наступление нашей армии на Донбасс - это полный фейк и дезинформация. Но совсем другое дело - это Россия. Мы знаем, что весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск вдоль восточной украинской границы, где уже сконцентрировано более 40 тысяч военных и столько же - в "оккупированном" Крыму. Поэтому важно всегда оценивать ситуацию трезво», - заявила Юлия Мендель.

Пресс-секретарь президента Украины, рассуждая о том, может ли Россия теоретически «наступать на Украину», заявила, что один раз это уже произошло в 2014 году.

«Однако поддаваться панике и усугублять обстановку - это такая же глупость, как и недооценивать реальность угроз. С лета прошлого года на Донбассе были достигнуты новые договоренности, благодаря чему жизни людей были сохранены. Но уже зимой опять начались активные обстрелы: если в 2020 году мы потеряли пятерых наших людей, то уже в этом году за больше чем три месяца погибло уже 26 украинских военных», - прокомментировала Мендель телеканалу «Дом».

Представитель Владимира Зеленского заявила, что, несмотря на гибель военных и «нарушенный хрупкий баланс», у украинских властей есть стойкое убеждение, что к миру должны вести только мирные переговоры и Украина снова призывает собраться в нормандском формате и провести переговоры путем исключительно дипломатических способов.