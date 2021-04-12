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В Мексике подняли тревогу после кражи радиоактивного устройства

Валентина Пескова
08:47 12.04.2021
Национальная координация гражданской защиты сообщила о краже промышленного радиографического оборудования марки QSA GLOBAL.
В Мексике подняли тревогу после кражи радиоактивного устройства
© Фото: Thomas Schneider, imagebroker, Globallookpress
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Мексиканская комиссия по ядерной безопасности предупредила власти девяти штатов своей страны о краже промышленного радиографического оборудования с потенциально смертельным элементом из иридия - 192.

Как сообщили в блоге ведомства, около 10 часов утра к ним поступило сообщение от Национальной координации гражданской защиты о том, что из лаборатории совершена кража промышленного радиографического оборудования марки QSA GLOBAL.

«Модель DELTA 880, с серийным номером DT2791, являющаяся собственностью компании GARANTÍA DE CALIDAD, SA DE C.V. была украдена в результате насильственного ограбления 11 апреля около 5.00 часов утра на дороге у въезда в муниципалитет Теолоюкан, штат Мехико», - указано в Twitter.

Как выясняется,  внутри похищенного вместе контейнера, с которым злоумышленники скрылись на угнанном автомобиле Toyota Hilux 2016 года, находится радиоактивный источник иридия-192 с текущей активностью на уровне 68,89 Кюри.

В службе гражданской защиты предупредили, что извлечение или манипулирование радиоактивным источником может привести к необратимой травме и даже фатальным последствиям.

В связи с хищением федеральные власти страны в сотрудничестве с региональными задействовали протоколы поиска и защиты населения.

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