Сотни дронов выстроились в символы советского и российского освоения космоса в Великом Новгороде
Шоу посвятили Дню космонавтики. Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» первым покорил космическое пространство.
© Видео: v.novgorod.53, Instagram © Фото: v.novgorod.53, Instagram
Жители и гости Великого Новгорода стали свидетелями настоящего космического шоу - сотни дронов в небе выстроились в символы советского и российского освоения космоса.
Первый спутник, ракета Юрия Гагарина, орбитальный корабль, международная космическая станция взмыли в ночное небо.
Напомним, в прошлом году более двух тысяч дронов украсили Санкт-Петербург праздничными фигурами в честь годовщины окончания Второй мировой войны. Тогда был побит мировой рекорд в категории «наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов, одновременно находящихся в воздухе».