Британия направила в Белфаст военных и разведку для предотвращения беспорядков

Власти Великобритании направили в Северную Ирландию разведку и военных с целью предотвратить столкновения между лоялистами и националистами.

«Военнослужащие сил спецназначения под прикрытием направлены в Северную Ирландию..впервые за четыре года из-за эскалации насилия. Решение было принято после столкновений, в результате которых пострадали несколько десятков полицейских»‎, - сообщает Sunday Mirror, ссылаясь на собственные источники.



Стычки групп лоялистов с правоохранительными органами и националистами продолжались более недели. Пик напряженности произошел на прошлой неделе, - в среду и четверг, 8 и 9 апреля - дебоширы угнали и сожгли городской автобус, а также подожгли ворота, разделяющие городские районы. Сотрудники полиции впервые за шесть лет применили против банд хулиганов водомет. А по итогом пятничных беспорядков полиция задержала трех подростков 14-ти лет, закидавших сотрудников правоохранительных органов камнями, бутылками, мусором.

Как предполагает служба контрразведки MI5, подобные стычки легко могут перерасти в столкновения военизированных добровольческих групп националистов и лоялистов. Координировать действия разведки и военных будет рабочая группа из состава Полка специальной разведки британской армии, занимающегося проведением секретных разведопераций.

Лоялисты официально называют причинами столкновений в Белфасте недовольство условиями Brexit, а также отсутствие реакции власти на действия националистов, которые провели многотысячные похороны одного из лидеров военизированной группировки, нарушив при этом ограничения, введенные из-за новой коронавирусной инфекции. Однако как отмечают местные жители, этими поводами лоялисты лишь маскируют настоящие причины столкновений, умышленно нагнетают обстановку и вовлекают в беспорядки подростков. Как отмечается в издании, в настоящий момент отсутствуют официальные подтверждения связей наркоторговцев с беспорядками, однако, тем не менее, известно, что в нападениях на полицию принимали участие исключительно подростки в возрасте от 12 до 17 лет.