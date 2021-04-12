Половина желающих привиться от COVID-19 жителей Чехии выбрала «Спутник V»

Проведенный в Чехии опрос жителей показал, что привиться от инфекции коронавируса с помощью российской вакцины «Спутник V», которая пока еще не зарегистрирована в стране, хотели бы сделать почти 47% респондентов.

Как сообщило издание MfDNES, по заказу которого провело опрос агентство STEM/MARK, поддержка российской вакцины в Чехии - очень высокая.

«46,6% респондентов готовы сделать прививку "Спутником V" вместо того, чтобы неопределенно долгое время ждать, пока придет их черед привиться одной из европейских вакцин», - отмечает издание.

Больше всего желание привиться именно российским препаратом проявили люди в возрасте от 60 до 75 лет, мужчины, а также жители Моравии и населенных пунктов, где проживает не более тысячи человек.

За последний месяц число желающих вакцинироваться в Чехии возросло на 7%, составив в целом 57% населения, что заметно больше, чем в таких странах региона, как Польша, Словакия и Венгрия.