Из Абакана отправился первый эшелон техники для строительства новой ветки БАМа

Первый эшелон с техникой, которая будет задействована в строительстве новой ветки Байкало-Амурской магистрали, готовится отправиться с вокзала в Абакане.

На стройку везут экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, буровые установки - то есть все то, что пригодится на первом этапе в подготовке строительной площадки и создании палаточного городка. Разместиться с комфортом специалистам железнодорожных войск помогут палаточные комплексы с автономными системами отопления.

С собою военные везут также мобильные бани и хлебопекарню. Жить участвующим в сооружении новой ветки БАМа, предстоит в тайге, вдали от крупных населенных пунктов. По предварительным оценкам, строительство займет четыре года: военным железнодорожникам ЦВО предстоит построить больше половины новой магистрали - 183 километра.

В далекую и затяжную командировку технику и личный состав отправляют торжественно - под аккомпанемент оркестра. Не так давно заместитель министра обороны РФ генерал Дмитрий Булгаков вручил соединению Полковую чашу - Абаканский гарнизон Центрального Военного округа был признан лучшим по итогам 2020 года. Как рассказали «Звезде» сами военнослужащие, в командировку они уезжают в приподнятом настроении и очень гордятся тем, что именно им поручили такую важную миссию.