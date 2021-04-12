Раскрыты семь мест Европы, находящиеся под угрозой исчезновения

Общеевропейская организация, созданная с целью популяризации и защиты культурного наследия и природной среды вновь составила список из семи памятников и объектов культурного наследия Европы, которые на сегодняшний день находятся под угрозой исчезновения.

При составлении списка учитывалась следующие критерии: значимость памятника, уровень опасности, который ему грозит, его потенциал в качестве катализатора устойчивого социально-экономического развития.

Итак, на первом месте - церковь и скит Сан-Хуан-де-Сокуэва в Кантабрии (Испания). Объект находится в скалистых горах. В часовне, которая была возведена в 660-680 годах нашей эры, до сих пор проводятся службы. Сами здания уже давно обветшали. Более того, посетители могут свободно зайти внутрь и нанести ущерб памятникам.

На втором месте - железная дорога Ахензее в Тироле (Австрия). Эта дорога единственная в мире с момента своего открытия в 1889 году. На ней до сих пор используется все оборудование тех времен. Год назад, весной 2020 года, железнодорожная компания стала банкротом, а субсидии, которые обещало правительство тирольской провинции, так и не выплатили.

Кладбище Мирогой в Загребе (Хорватия), возведенное между 1876 и 1929 годами - замечательный пример неоклассической архитектуры. В марте и декабре 2020 года город поразили два сильных землетрясения, нанесшие объекту крупный ущерб - поврежденными оказались аркады, многие надгробия, скульптуры, павильоны, а также церковь Христа-Царя. Мощные дожди, а также пандемия новой коронавирусной инфекции затруднили процесс оценки ущерба и восстановления объекта.

На четвертом месте - пять островов в Эгейском море (Греция). Аморгос, Кимолос, Китира, Сикинос и Тинос составляют так называемый «кикладский ландшафт», являющийся важной частью греческой идентичности. Этот объект находится под угрозой исчезновения из-за предлагаемой программы установки на нем ветряных турбин, прямо рядом с археологическими памятниками.

Пятое место в списке отвели саду Джусти в Вероне (Италия). Он был возведен в 1570 году. С тех самых пор он открыт для посетителей. Этот объект - один из лучших образцов тосканского ренессанса, который сохранился до наших дней в своем первоначальном виде. В прошлом году сад поразили непогода и грозы - они нанесли серьезный ущерб всему участку. Порядка 30 деревьев, составляющие целую треть от общего числа, а также часть самшитового лабиринта были выкорчеваны. Три статуи XVII века, системы освещения и орошения оказались крупно повреждены.

Дечанский монастырь в Косове занял шестое место в списке. Этот монастырь был построен в XIV веке и является одним из важнейших средневековых религиозных европейских памятников. Однако с 2006 года его включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как объект, который находится под угрозой. Сам монастырь, а также его окрестности сталкиваются с проблемами из-за нерешенных правовых и институциональных вопросов.

На седьмом месте - центральное почтовое отделение в Скопье (Северная Македония). Этот объект был возведен в 1974 году в модернистском стиле послевоенной эпохи. Крепкую конструкция здания выполнили из железобетона в форме лотоса - оно должно было стать символом восстановления Скопье после сильного землетрясения в 1963 году. Однако в 2013 году в здании произошел сильный пожар - оригинальное остекление купола, освещение, изготовленная по заказу мебель, а также фрески либо были утрачены полностью, либо получили крупные повреждения. На сегодняшний день объект находится еще в куда большей опасности - в первую очередь, из-за износа, а также заброшенности.