Названы девять симптомов одного из самых распространенных видов рака

Британские медики назвали девять признаков, по которым было бы можно определить наличие у человека рака кишечника. Как указали специалисты, к ним относятся, среди прочего, - анемия, необъяснимая усталость, головокружение или одышка, а также - боли в спине и животе.

Как пишет издание Express, следует принять во внимание, если у вас более трех недель продолжаются диарея или запор, наблюдается наличие крови в стуле или кровотечении из заднего прохода, а также ощущения, что кишечник опорожнился не надлежащим образом. Кроме того, о возникновении онкологического заболевания может свидетельствовать также резкая потеря веса.

Согласно данным ВОЗ, рак кишечника является одним из самых распространенных видов онкологических недугов. Довольно большой процент опухолей выявляется только на поздних стадиях, а в качестве факторов, к ним приводящим, называются возраст более 60 лет, преобладание жирной и острой пищи в рационе, повышенный вес, недостаточная физическая активность, курение, а также - наследственность.