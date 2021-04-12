«Неправдоподобна»: космонавт Волынов подверг сомнению версию Леонова о гибели Гагарина

Версия космонавта Алексея Леонова о гибели первого космонавта Юрия Гагарина из-за того, что его самолет попал в след пролетавшего мимо реактивного истребителя - неправдоподобна. Об этом заявил летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов.

«Его версия неправдоподобна», - передает РИА Новости слова Волынова.

Известно, что Гагарин вместе с летчиком Владимиром Серегиным разбились 27 марта 1968 года во время пилотирования самолета МиГ-15УТИ. Несколько лет назад Алексей Леонов со ссылкой на рассекреченные данные заявил журналистам о том, что истребитель Су-15, взлетевший с аэродрома Жуковский и без разрешения находившийся в районе тренировочного полета самолета с Гагариным, по неосторожности в условиях облачности совершил маневр, который привел к срыву самолета Гагарина в штопор. По убеждениям Леонова, это и стало настоящей причиной гибели первого космонавта, подтвержденной вскрытием рассекреченного конверта с выводом комиссии.

Волынов рассказал, как однажды на телевидение пригласили его, Алексея Леонова, Виктора Горбатко и летчика-испытателя Степана Микояна, который и подверг эту версию сомнению.

«Микоян же знал всех летчиков-испытателей. 90 лет только одному, который на гиперзвуке никак рядом с Гагариным пройти не мог, потому что занимался испытаниями транспортных самолетов», - подчеркнул Волынов.

В соответствии с его утверждениями, Микоян даже проводил эксперимент, в ходе которого самолет МиГ-15УТИ, аналогичный тому, на котором погиб Гагарин, набрал точь-в-точь такую же скорость и высоту, а вокруг него под различными углами пролетели сверхзвуковые истребители. Самолет подкидывало наверх, он также проваливался вниз, однако аварийной ситуации не возникало, резюмировал космонавт.