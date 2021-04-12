Специалисты РЭБ на учении в Сибири сорвали навигацию ударных беспилотников условного противника

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойскового объединения Центрального военного округа на учении в Кемеровской области помешали осуществить навигацию ударным беспилотникам условного противника.

По замыслу учений «противник» планировал нанести удар с воздуха с помощью ударных БПЛА по объектам военной инфраструктуры. Получив разведданные о возможной угрозе нападения с воздуха, расчеты комплексов РЭБ «Борисоглебск» и «Житель» направились в назначенный район и во время совершения марша отразили нападение ДРГ условного противника.

По пути следования специалисты РЭБ развернули пункты управления, и, употребив средства радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, провели сбор и анализ развединформации, после чего использовали радиопомехи, с помощью чего заглушили каналы управления БПЛА, а также каналы связи с GPS-навигационными спутниками, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Всего в учениях приняли участие более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники. Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его составе - мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, а также войска РХБЗ и связи.