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Полный курс вакцинации в Вооруженных Силах прошли уже 400 384 человека

Алена Миронова
06:55 12.04.2021
С начала 2021 года отмечается стойкая тенденция снижения заболеваемости коронавирусом среди личного состава ВС РФ.
Полный курс вакцинации в Вооруженных Силах прошли уже 400 384 человека
© Фото: Минобороны России
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В Вооруженных Силах России ежедневно вакцинируется более 12 тысяч военнослужащих и членов их семей. По состоянию на понедельник, 12 апреля, в ВС РФ поставлено 651 110 доз вакцины против COVID-19.

На настоящий момент первым компонентом вакцинировано 531 758 человек. Из них: 41% - военнослужащие, 59% - курсанты и преподаватели высших военных учебных заведений, преподаватели довузовских образовательных организаций. Полный курс вакцинации (двумя компонентами вакцины) прошли уже 400 384 человека.

В первую очередь была проведена вакцинация профессорско-преподавательского состава образовательных организаций и курсантов, изъявивших желание привиться. Также 183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки приняли добровольное участие в проведении вакцинации российским препаратом «Спутник V».

С начала 2021 года отмечается стойкая тенденция снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди личного состава Вооруженных Сил. На сегодняшний день в госпиталях на лечении находятся 286 человек. 139 военнослужащих проходят амбулаторное лечение на дому. В высших учебных заведениях на лечении находятся 24 военнослужащих (курсантов, слушателей и преподавателей).

С учетом нормализации эпидемической обстановки и продолжительного снижения количества инфицированных, с 27 февраля 2021 года решением Оперативного штаба Минобороны России по предупреждению заноса и распространения коронавируса были сняты ограничительные мероприятия в образовательных организациях. Среди воспитанников довузовских образовательных организаций, инфицированных в настоящее время не зарегистрировано.

В военных учебных заведениях все занятия возвращены к очной форме обучения. Также возобновлена работа комнат посетителей, сняты ограничения на каникулярные отпуска и выходы за пределы (увольнения) обучающихся.

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