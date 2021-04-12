Большая вода: паводки в России привели к подтоплению более тридцати регионов

Паводки в России выходят на пиковый уровень. Подтоплены уже более трех десятков регионов. Так, в Кировской области с приходом тепла размыло единственную дорогу к деревне Новые Щеглята. Движение по ней частично удалось восстановить только спустя сутки.

Под Оренбургом водителям тоже приходится искать объездные пути. Там вышла из берегов река Самара - обрушился низководный мост.

А в Башкирии ребенка едва не унесло мощным потоком воды в райцентре Давлеканово. Мальчик был на роликах и не мог подняться самостоятельно. Помощь оказал случайный прохожий, который протянул руку и вытащил ребенка. Практически по всему региону вода затопила проезжую часть и первые этажи зданий.

Из-за паводка пришлось эвакуировать жителей села Азнаево, это там же, в Башкирии. Река вышла из берегов, уровень воды поднялся на четыре с половиной метра. Затопило почти 80 домов. Спасатели уже эвакуировали жителей и их домашних животных.