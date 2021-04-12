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СМИ: Меркель отменила запись на вакцинацию от COVID-19

Алена Миронова
06:22 12.04.2021
По сообщениям, вакцинация была назначена на воскресенье, 11 апреля.
СМИ: Меркель отменила запись на вакцинацию от COVID-19
© Фото: Darmer Davids globallookpress
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Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на вакцинирование от коронавируса. Об этом пишет крупнейшая немецкая газета Bild.

По сообщениям, вакцинация была назначена на воскресенье, 11 апреля. Она должна быть сделана препаратом AstraZeneca, однако прием был отменен через онлайн-сервис Doctolib. Отмечается, что дата рождения в записи была точь-в-точь такой же, как у Ангелы Меркель - 17 июля 1954 года.

Как пишут в статье, канцлер могла перенести вакцинацию из-за заседания руководства партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ФРГ готова к предварительным переговорам с РФ о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V», но решение о закупке можно будет принять только в случае одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств.

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