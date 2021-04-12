В апреле будет проведено 4048 учений в рамках контрольных проверок боеготовности войск

Согласно плану подготовки ВС РФ в органах военного управления, соединениях и воинских частях в настоящее время проходят контрольные проверки.

Так, всего в течение апреля будет проведено 4048 учений, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, на Камчатке и Курильских островах.

Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил.

Масштабная проверка боеготовности российских войск продлится до конца апреля. Министр обороны Сергей Шойгу объявил о ней во вторник, 6 апреля. Это финальная точка и главный экзамен после зимнего этапа обучения в армии нашего государства.