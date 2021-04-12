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В апреле будет проведено 4048 учений в рамках контрольных проверок боеготовности войск

Алена Миронова
06:41 12.04.2021
Проверке подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил.
В апреле будет проведено 4048 учений в рамках контрольных проверок боеготовности войск
© Фото: Минобороны России
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Согласно плану подготовки ВС РФ в органах военного управления, соединениях и воинских частях в настоящее время проходят контрольные проверки.

Так, всего в течение апреля будет проведено 4048 учений, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, на Камчатке и Курильских островах.
Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил.

Масштабная проверка боеготовности российских войск продлится до конца апреля. Министр обороны Сергей Шойгу объявил о ней во вторник, 6 апреля. Это финальная точка и главный экзамен после зимнего этапа обучения в армии нашего государства.

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