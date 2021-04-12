Секретный фарватер: самолеты Ил-38 ТОФ обнаружили и уничтожили подлодки «противника» в Авачинском заливе

Тактическая группа из пяти противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России в рамках итоговой проверки за зимний период обучения отработала учебные действия по поиску, обнаружению и слежению за подводными лодками условного противника, используя бортовые противолодочные комплексы.

Пять противолодочных самолетов ТОФ впервые одновременно провели групповой поиск подлодок условного «врага», расставили минные установки и выполнили противолодочное бомбометание.

Летчики в составе отряда отработали взлет, построение в боевой порядок и пилотирование на малых и предельно малых высотах в сомкнутых боевых порядках над акваторией Авачинского залива, сообщили в Минобороны РФ. В заданном районе экипажи обнаружили и атаковали с воздуха специально сымитированную подводную цель, применено около 50 практических авиационных глубинных учебных бомб.

После этого самолетами Ил-38 была решена задача по постановке с воздуха минных заграждений на маршрутах возможного развертывания кораблей и действия подводных лодок условного противника.