Держать ухо востро: косметолог рассказала об опасности проколов для сережек
Неправильно сделанный прокол уха может привести к не слишком приятным последствиям как для здоровья, так и для внешнего вида человека. Об этом рассказала кандидат медицинских наук косметолог Алиса Шарова.
Так, к примеру, при нестандартной форме мочки важно выбрать верное место для прокола, чтобы в будущем оттягивание за счет сережек не делало форму уха непривлекательной и ощущалось комфортно. Также важно избежать осложнений при прокалывании, таких как сильные гематомы и кровотечения. Для этого стоит подсвечивать ухо фонариком с задней стороны.
При проколе не мочки, а хряща, осторожность должна еще больше увеличиться. Такая процедура с большей вероятностью приводит к осложнениям в виде перихондрита либо появления гипертрофических или келоидных рубцов.
«Там и заживает хуже и медленнее. Конечно, лучше делать такие процедуры у специалиста», - отметила Шарова с беседе с радио Sputnik.
Косметолог отметила, что четких противопоказаний и возрастных ограничений для данной процедуры нет. Основные проблемы же связаны с «кустарным» прокалыванием уха, которое часто приводит к неправильному заживлению раны и нагноению.