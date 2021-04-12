Разведка, измерения, подрыв: инженеры ЦВО защитили от паводка три села в Татарстане

В Татарстане для защиты от паводка сел Юматово, Русское Бурнашево и Куралово военные инженеры Центрального военного округа провели подрывы льда на реке Сулица.

При подготовке взрывных работ саперы осуществили инженерную разведку местности, измерили толщину льда, а также изучили извилистое русло реки. Всего было проведено пять подрывов.

Решение о проведении работ было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению региональных властей.

Для борьбы с паводками в ЦВО подготовлено более 30 подрывных команд из состава инженерно-саперных подразделений. Все они укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены современными образцами специального вооружения.