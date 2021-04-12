Армия Дымовые завесы и эффект скрытности: мотострелки ЧФ обезвредили «противника» на горном полигоне в Крыму Светлана Головина Для создания максимально приближенной к боевой обстановки на учениях использовали имитационные взрывные средства, холостые боеприпасы, дымовые шашки и аудиозаписи со звуковыми эффектами. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Мотострелковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели специальное учение на горном полигоне в Крыму в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Согласно легенде, военнослужащие попали в засаду, организованную диверсантами условного противника. В ходе учений при патрулировании горного участка местности «противник» совершил нападение на бронетранспортер БТР-80. Мотострелки приняли бой, задействовав вооружение БТР и оборонительные гранаты. Затем применили дымовые завесы и, используя эффект скрытности, спешились с боевой машины и заняли оборону. Благодаря слаженным действиям личный состав уничтожил диверсантов условного противника из штатного вооружения, сохранил боевой расчет и военную технику. В ходе последнего этапа учений военные осуществили тренировку по оказанию первой медицинской помощи «раненым». Для создания максимально приближенной к боевой обстановки на учениях использовали имитационные взрывные средства, холостые боеприпасы, дымовые шашки и аудиозаписи со звуковыми эффектами реального боя. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика