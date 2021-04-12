В Приморье стартовали учения для подразделений нового типа Уссурийского отдельного гвардейского соединения

В Приморском крае в ходе контрольной проверки за зимний период обучения, проводимой комиссией Генерального штаба, подразделения Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ выдвинулись на полигоны для проведения тактических учений.

В район аэродрома Черниговка для планировки десантно-штурмовых действий и подготовки десантных подразделений нового типа выдвинулись десантно-штурмовые батальоны совместно с зенитно-ракетными, инженерно-саперными, огнеметными, артиллерийскими и снайперским подразделениями, а также подразделениями радиоэлектронной борьбы, беспилотников, технического, тылового и медицинского обеспечения. На месте военные приступят к планированию десантно-штурмовых действий в составе тактического воздушного десанта и отработке действий по подготовке десантных подразделений «нового типа».

Также в ходе учений военнослужащим предстоит отработать десантирование личного состава из вертолетов армейской авиации беспарашютным способом при помощи спусковых устройств на тросах с дальнейшим захватом командного пункта условного противника. Затем они должны совершить маневр комбинированным способом с последующим захватом и овладением выгодного рубежа.

На следующем этапе подразделения совершат маневр на штатной технике в указанный район, где отработают тактические действия по захвату выгодного рубежа с боевой стрельбой из автоматов АК-12, пулеметов «Печенег», а также 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов «Корд», автоматических гранатометов АГС-30, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7Д и реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» при поддержке батареи 122-мм гаубиц Д-30.

Всего в учениях задействовано более 500 военнослужащих, около 150 единиц боевой и специальной техники, пять транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и пара ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».