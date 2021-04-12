Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В Приморье стартовали учения для подразделений нового типа Уссурийского отдельного гвардейского соединения

Светлана Головина
05:00 12.04.2021
Всего в учениях задействовано более 500 военных, около 150 единиц боевой и специальной техники, пять транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и пара ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Приморском крае в ходе контрольной проверки за зимний период обучения, проводимой комиссией Генерального штаба, подразделения Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ выдвинулись на полигоны для проведения тактических учений.

В район аэродрома Черниговка для планировки десантно-штурмовых действий и подготовки десантных подразделений нового типа выдвинулись десантно-штурмовые батальоны совместно с зенитно-ракетными, инженерно-саперными, огнеметными, артиллерийскими и снайперским подразделениями, а также подразделениями радиоэлектронной борьбы, беспилотников, технического, тылового и медицинского обеспечения. На месте военные приступят к планированию десантно-штурмовых действий в составе тактического воздушного десанта и отработке действий по подготовке десантных подразделений «нового типа».

Также в ходе учений военнослужащим предстоит отработать десантирование личного состава из вертолетов армейской авиации беспарашютным способом при помощи спусковых устройств на тросах с дальнейшим захватом командного пункта условного противника. Затем они должны совершить маневр комбинированным способом с последующим захватом и овладением выгодного рубежа.

На следующем этапе подразделения совершат маневр на штатной технике в указанный район, где отработают тактические действия по захвату выгодного рубежа с боевой стрельбой из автоматов АК-12, пулеметов «Печенег», а также 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов «Корд», автоматических гранатометов АГС-30, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7Д и реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» при поддержке батареи 122-мм гаубиц Д-30.

Всего в учениях задействовано более 500 военнослужащих, около 150 единиц боевой и специальной техники, пять транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и пара ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:31 Армия
Видео
Дымовые завесы и эффект скрытности: мотострелки ЧФ обезвредили «противника» на горном полигоне в Крыму
05:00 Армия
Видео
В Приморье стартовали учения для подразделений нового типа Уссурийского отдельного гвардейского соединения
03:00 Армия
Видео
Береговой ракетный комплекс «Бал» разбил десантные силы условного противника в Дагестане: видео
01:47 Армия
Расчеты ракетных комплексов «Бастион» отработали развертывание на побережье Балтики
01:02 В стране и мире
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатки
Популярное
Популярное
Видео
«Новый вход в метро»: в Москве возле подъезда жилого дома провалился асфальт
Видео
«Это смешно»: фольклорист оценила исследования украинских специалистов о том, что Россия «украла» трех богатырей
Видео
«Только резать»: специалист объяснил, как спасают космонавта без сознания
Ученые обнаружили принципиальную неувязку в традиционной теории эволюции человека
Видео
Названы заболевания, которые можно определить по запаху
Видео
В особняк Вячеслава Зайцева приехали следователи
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.