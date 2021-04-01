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В украинских учебниках изобразили карту страны без Крыма

Алексей Курильченко
02:49 01.04.2021
Рисунок страны без полуострова историки обнаружили в учебниках для 9 и 10 классов.
В украинских учебниках изобразили карту страны без Крыма
© Фото: Андрей Иглов РИА Новости
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В учебниках «История Украины» для 10 класса автора Олексия Струкевича карта страны изображена без полуострова Крым. То же самое изображение обнаружено и на учебниках для девятиклассников того же автора.

Оба учебника выпустило издание «Грамота» в 2017-2018 годах. Об этом сообщает украинский портал «Историческая правда». Отмечается, что отсутствие полуострова заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.

В 2019 году министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова сообщила о том, что учебники по истории Крыма, которые не понравились крымско-татарской общественности, были изъяты из школ. В одном из них крымские татары были представлены как пособники немецких оккупантов.

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