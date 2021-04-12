СМИ: на Гаити похитили семерых представителей католической церкви

На Гаити семь представителей католической церкви, в числе которых двое граждан Франции, похищены неизвестными. Об этом сообщил пресс-секретарь Конференции епископов Лудгера Мазил.

Инцидент произошел недалеко от столицы островного государства в городе Круа-де-Буке.

По информации издания Le Monde, среди похищенных пятеро священников и две монахини. Злоумышленники требуют выкуп в размере одного миллиона долларов.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, к похищению причастны члены бандитской группировки.