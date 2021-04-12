Навыки на высоте: кадры десантирования спецназа ЗВО с борта «Терминатора» под Тамбовом

Военнослужащие подразделений специального назначения общевойсковой армии ЗВО приступили к практическим занятиям по воздушно-десантной подготовке в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения в Тамбовской области.

Обязательным элементом обучения спецназовца являлась воздушно-десантная подготовка, в ходе которой изучалась материальная часть различных парашютных систем, а также способы их укладки. К прыжкам военнослужащие получили допуск только после прохождения наземного этапа обучения и сдачи зачетов.

Для десантирования использовались парашюты Д-10, предназначенные для совершения учебно-тренировочных и боевых прыжков из самолетов военно-транспортной авиации, а также вертолетов. Общая полетная масса десантника для их использования должна составлять не более 140 килограммов.

Всего было совершено более 200 прыжков с парашютом. Каждый военнослужащий осуществил по четыре десантирования с борта вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор».