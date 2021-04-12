Максим Фадеев поделился секретом экстремального похудения на 115 килограммов
Начать худеть продюсер решил из-за вызванных полнотой проблем со здоровьем.
© Фото: maximfadeev, ВКонтакте
Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал, как ему удалось успешно сбросить 115 килограммов лишнего веса. Начать худеть он решил из-за вызванных полнотой проблем со здоровьем. В частности, вес привел к появлению у продюсера проблем с сердцем.
Как рассказал Фадеев в эфире телеканала НТВ, похудеть он смог за счет постоянных занятий спортом и ограждения жизни от стресса. Кроме того эффективными средствами себя показали массаж и душ Шарко.
Ранее Максим Фадеев получил достаточно серьезные травмы из-за падения с электросамоката, двигавшегося на полной скорости. Продюсер, которому вызвали скорую помощь, жаловался на сложности с дыханием и неприятные ощущения при разговоре.