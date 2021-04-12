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Новая волна агрессии: как Киев накаляет обстановку на линии соприкосновения в Донбассе

Светлана Головина
Алексей Дягтерев
03:05 12.04.2021
Почти на протяжении месяца на линии соприкосновения продолжаются обстрелы и наблюдаются эшелоны украинской военной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вооруженные силы Украины  все больше перебрасывают военную технику в район Донбасса, на линии разграничения расчищают «коридоры» и минируют подходы к своим позициям.

На прошлой неделе на одной из таких мин в Луганской области подорвались подростки. Один из них погиб на месте, второй - в больнице с осколочными ранениями в тяжелом состоянии. В поселке Александровское жертвой взрывного устройства оказался пятилетний Владик Шихов. Беспилотник сбросил взрывчатку прямо во двор жилого дома, где играл мальчик.

Реакция со стороны Киева последовала крайне циничная - сначала объявили произошедшее фейком, затем говорили, что виноват в трагедии дедушка ребенка, а потом появилась привычная риторика, что все дети, погибшие в Донбассе,  якобы результат российской агрессии.

Бесконечные обстрелы и эшелоны военной техники, которую украинские войска стягивают к линии разграничения - это реальность, в которой жители Донбасса находятся с начала нового витка обострения в марте.

«То количество техники, которое стянуто к линии соприкосновения, и это зафиксировано в отчетах СММ ОБСЕ, и то количество личного состава, которое сконцентрировано вблизи линии соприкосновения, говорит о том, что Украина готова к возобновлению полномасштабных боевых действий», - считает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Военнослужащими народной милиции была обнаружена группа украинских диверсантов - разведчиков. Один из них ликвидирован на месте, двое напарников - сбежали. 

Однако президент Украины Владимир Зеленский якобы не замечает непрекращающиеся обстрелы и гибель детей. Во время рабочего визита на линию соприкосновения он бравым шагом обходит позиции, благодарит бойцов за службу, позирует перед телекамерами и делает селфи. Сразу после этого Донбасс посетила делегация США во главе с военным атташе в Киеве Бриттани Стюарт.  

Подробнее о том, что происходит на линии соприкосновения смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Алексея Дягтерева.

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