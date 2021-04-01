Никаких шансов для COVID-19: как в Сибири стартовал весенний призыв 2021 года

В Сибири стартовал весенний призыв 2021 года. Всего с территории региона этой весной для прохождения военной службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации будут отправлены около 10 тысяч человек.

Отмечается, что работа с призывниками проходит со строгим соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. У будущих новобранцев в обязательном порядке проводится термометрия тела и обработка рук дезинфицирующими растворами. Перед отправкой в войска молодые люди пройдут обязательное тестирование на предмет инфицирования COVID-19.

Также до начала работы призывных комиссий все сотрудники военных комиссариатов региона прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Проходить военную службу по призыву новобранцы будут преимущественно в войсках Министерства обороны Российской Федерации. Более половины призывников будут распределены в соединения и воинские части Центрального военного округа.