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Никаких шансов для COVID-19: как в Сибири стартовал весенний призыв 2021 года

Алексей Курильченко
03:04 01.04.2021
На прохождение службы из региона будут отправлены около 10 тысяч человек.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Сибири стартовал весенний призыв 2021 года. Всего с территории региона этой весной для прохождения военной службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации будут отправлены около 10 тысяч человек.

Отмечается, что работа с призывниками проходит со строгим соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. У будущих новобранцев в обязательном порядке проводится термометрия тела и обработка рук дезинфицирующими растворами. Перед отправкой в войска молодые люди пройдут обязательное тестирование на предмет инфицирования COVID-19.

Также до начала работы призывных комиссий все сотрудники военных комиссариатов региона прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Проходить военную службу по призыву новобранцы будут преимущественно в войсках Министерства обороны Российской Федерации. Более половины призывников будут распределены в соединения и воинские части Центрального военного округа.

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