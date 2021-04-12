Девочка-подросток и трое мужчин ранены при стрельбе в Сиэтле

В американском городе Сиэтле (штат Вашингтон) четыре человека получили ранения в результате стрельбы. Соответствующую информацию сообщила местная полиция.

Стрельба была открыта в центральном районе города. Сотрудники правоохранительных органов отреагировали на нарушение закона примерно в 15.25 по местному времени.

В настоящее время известно, что трое пострадавших мужчин находятся в удовлетворительном состоянии. Состояние раненной девочки-подростка медики оценивают как критическое.

На данный момент отрывший огонь из огнестрельного оружия злоумышленник еще на свободе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал KIRO 7.