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Девочка-подросток и трое мужчин ранены при стрельбе в Сиэтле

Анна Берестовая
03:37 12.04.2021
Девочка в настоящее время находится в критическом состоянии.
Девочка-подросток и трое мужчин ранены при стрельбе в Сиэтле
© Фото: seattle.gov
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В американском городе Сиэтле (штат Вашингтон) четыре человека получили ранения в результате стрельбы. Соответствующую информацию сообщила местная полиция.

Стрельба была открыта в центральном районе города. Сотрудники правоохранительных органов отреагировали на нарушение закона примерно в 15.25 по местному времени.

В настоящее время известно, что трое пострадавших мужчин находятся в удовлетворительном состоянии. Состояние раненной девочки-подростка медики оценивают как критическое.

На данный момент отрывший огонь из огнестрельного оружия злоумышленник еще на свободе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал KIRO 7.

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