«Наши апельсины в России очень любят»: в Сирии восстанавливаются работы по сбору цитрусовых

На специальном сортировочном предприятии в Латакии готовят к отправке очередную партию цитрусовых, которые были собраны на лучших Сирийских плантациях на Средиземноморском побережье. На конвейере их ждет тщательная сортировка - выбираются только лучшие плоды. Их тщательно промывают и высушивают при помощи промышленных вентиляторов. Именно так известные на весь мир сирийские апельсины и лимоны становятся продуктом высокого качества.

В Сирии растет множество сортов апельсинов. Есть, например, гибрид с мандарином. Да и размеры у них тоже разные. Те, что поменьше, используют для внутреннего рынка, крупные идут на экспорт. Например, в Иран, Ирак и Россию.

Сирийские фермеры уверяют, что их цитрусовые имеют такой сладкий вкус, потому что выращены без использования химических удобрений, при уникальном климате арабской республики. Плодородная земля, бесконечное солнце и теплое море.

«Одну партию апельсинов в этом году у нас уже закупили и отправили в Россию, она не очень большая была, но это сорт называется "красные апельсины", их у вас очень любят», - рассказывает директор завода Али Адиб.

Несмотря на то, что война не дошла до Латакии, она нанесла ущерб садоводству. Когда боевики были совсем рядом, фермеры брали в руки оружие и уходили защищать свою землю. Ухаживать за садами, порой, было просто некому. В этом году тоже собрали небольшой, по местным меркам урожай, но по иным причинам.

«В этом году урожай не самый высокий, мы собрали 800 тысяч тонн. Это примерно 60 процентов, от обычного. В мае, в прошлом году, когда цвели деревья, многие погибли из за сильных ветров и непогоды», - заявила представитель департамента сельского хозяйства Латакии Майс Шхада.

До войны Сирия была в десятке главных экспортеров цитрусовых. Казалось, после того, как страну удалось освободить от террористов, она вернется на мировой рынок, но теперь этому мешают жесткие западные санкции. Впрочем, на Ближнем Востоке спрос на сирийские апельсины и лимоны остается достаточно высоким. Доказательством являются груженые до верха грузовики.