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Мошенники попытались обмануть родственника Сталина на 3,4 млн рублей в Москве

Анна Берестовая
23:20 01.04.2021
Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов.
Мошенники попытались обмануть родственника Сталина на 3,4 млн рублей в Москве
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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Столичные правоохранители задержали злоумышленницу, пытавшуюся незаконным путем присвоить себе денежные средства родственника Иосифа Сталина. Обманутым мог оказаться 92-летний ветеран войны Леонид Аллилуев, являющийся племянником второй супруги советского вождя Надежды Аллилуевой.

Пенсионер обратился в полицию после того, как ему на телефон поступил звонок от неизвестных лиц, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Звонившие склоняли мужчину перевести им все средства, находящиеся на его счетах (3,4 миллиона рублей) якобы для проведения экспертизы.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, Аллилуев под руководством полиции назначил встречу мошенникам. Приехавшая на нее женщина с фальшивыми документами была немедленно задержана правоохранителями. Ей оказалась 33 летняя Анастасия Белянкина из Екатеринбурга, полностью признавшая свою вину в содеянном.

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