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В России могут увеличить входящий в страховой стаж срок ухода за ребенком

Валентина Пескова
22:08 01.04.2021
Как заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, это было бы вполне справедливым решением.
В России могут увеличить входящий в страховой стаж срок ухода за ребенком
© Фото: pixabay.com
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Увеличить продолжительность периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком, который бы засчитывался в страховой стаж при назначении пенсии родителям, предложила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Как следует из доклада Москальковой за 2020 год, сейчас в России при расчете пенсии для одного из родителей, который находился в отпуске по уходу за ребенком, в его страховой стаж засчитывается только период до достижения маленьким членом семьи возраста полутора лет.

«Данный временной промежуток ограничивает права лиц, осуществляющих уход за детьми в многодетных семьях, что приводит к необходимости скорейшего возвращения на работу. Было бы справедливым увеличить продолжительность периодов, засчитываемых в страховой стаж при назначении пенсии родителям», - цитирует доклад омбудсмена РИА Новости.

Как пояснила Татьяна Москалькова, всего в страховой стаж могут засчитать не более шести лет пребывания в отпуске по уходу за ребенком в течение жизни или четыре полных декретных отпуска по полтора года. Согласно данным Росстата, за последние полтора года число женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в России, уменьшилось на 10%.

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