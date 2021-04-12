Российские миротворцы в Карабахе восстановили памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны

Российские миротворцы совместно с жителями населенного пункта Нюрагюх восстановили памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В ходе боев с немецко-фашистскими захватчиками свои жизни ради свободы советского народа отдали более 90 местных мужчин. В память об их подвиге в 1960-е годы был возведен монумент.

При восстановлении военные совместно с местными жителями провели очистку территории, памятника, а также покраску ограды.

Данная акция проводится Центром гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента во взаимодействии с администрациями Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.

«Акция родилась в связи с тем, что ряду мемориалов, расположенных на территории Нагорного Карабаха, требуется восстановление или реставрация. В дальнейшем она продлится вплоть до 76-й годовщины Великой Победы», - сообщил начальник Центра гуманитарного реагирования Игорь Сиваков.

Всего на учете Центра находится 58 памятников, посвященных воинам, павшим на фронтах в 1941-1945 годах. На данный момент были благоустроены 29 монументов.

В соответствии с договоренностями России, Армении и Азербайджана с 10 ноября 2020 года в Карабахе был установлен режим прекращения огня, а в зоне конфликта разместились российские миротворцы.