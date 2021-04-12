Танк Т-34 времен Великой Отечественной войны начнут готовить к Параду Победы в Калининграде

Сегодня, 12 апреля, специалисты ремонтно-восстановительного подразделения Балтийского флота в Калининграде проведут операцию по съему танка Т-34 с постамента на котором он находился после Парада Победы 2020 года. В этой же части подготовят к параду и гвардейский миномет «Катюша» времен Великой Отечественной войны, который также пребывал на хранении в ремонтно-восстановительном батальоне.

Специалисты ремонтно-восстановительного подразделения Балтийского флота приступят к техническому обслуживанию и покраске танка Т-34, который возглавит механизированную колонну на военном параде в Калининграде, посвященном 76-й годовщине Победы. Здесь же для парада будут подготовлены и другие старинные боевые машины и орудия.

Ремонтники проведут смазку узлов и механизмов, снимут с корпуса старую краску и проведут антикоррозионную обработку специальными составами перед новой покраской. Ранее, к 70-й годовщине Победы, специалисты уже провели колоссальную работу и, несмотря на полное отсутствие запасных частей для данных образцов военной техники, используя оригинальные чертежи прошлого века, отремонтировали и восстановили ходовые возможности машины.

Боевая машина выпуска 1943 года во времена Великой Отечественной войны участвовала в штурме города- крепости Кенигсберг. Экипажем было одержано четыре боевых победы. После окончания войны танк был поставлен на постамент в качестве мемориального экспоната до 2015 года.