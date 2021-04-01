ЦПВС: террористы свершили 32 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

За прошедшие сутки террористы группировки «Джабхат-ан-Нусра»* совершили 32 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Также контр-адмирал отметил, что обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зафиксировано.

Также Карпов сообщил о работе военной полиции в зоне деэскалации. По его словам, российские подразделения обеспечили сопровождение 222 автомобилей и 350 человек на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса и Телль-Тамер.

*«Джабхат-ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.