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ЦПВС: террористы свершили 32 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Алексей Курильченко
22:40 01.04.2021
Российская военная полиция обеспечила сопровождение 350 человек по участку трассы M4.
ЦПВС: террористы свершили 32 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
© Фото: Mahamad Kazmooz Keystone Press Agency Globallookpress
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За прошедшие сутки террористы группировки «Джабхат-ан-Нусра»* совершили 32 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Также контр-адмирал отметил, что обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зафиксировано.

Также Карпов сообщил о работе военной полиции в зоне деэскалации. По его словам, российские подразделения обеспечили сопровождение 222 автомобилей и 350 человек на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса и Телль-Тамер.

*«Джабхат-ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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