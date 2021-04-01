Россияне приобрели туров с кешбэком по повторной программе уже на 4,5 миллиарда рублей

Граждане России продолжают участвовать в программе туристического кешбэка, которая им очень понравилась, будучи впервые запущенной Ростуризмом в связи с началом эпидемии COVID-19 в 2020 году.

Сейчас программа начала реализовываться уже в третий раз и, как и два предыдущих ее этапа, пользуется большой популярностью. С момента ее старта 18 марта в рамках акции россияне приобрели туров уже на 4,5 миллиарда рублей.

«При этом нашим гражданам вернулось от государства 800 миллионов рублей. Всего на третьем этапе программой уже воспользовалось более 200 тысяч человек», - цитирует ТАСС руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

Продажи туров с кешбэком за отдых в России продлятся до 15 июня, при этом отправиться в путешествие можно будет только до 30 июня включительно. Купить можно как полный пакет тура, так и только проживание или круиз. При этом кешбэк составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.

Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что летом также может быть запущена программа туристического кешбэка для школьников и студентов.