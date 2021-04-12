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Береговой ракетный комплекс «Бал» разбил десантные силы условного противника в Дагестане: видео

Анна Берестовая
03:00 12.04.2021
Также ракетчики выполнили мероприятия по поддержке артиллерийских батарей морской пехоты и обеспечили противодесантную оборону побережья.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Корабельные силы и береговые войска Каспийской флотилии, базирующиеся в Республике Дагестан, приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Береговые войска в составе подразделений морской пехоты и берегового ракетного комплекса «Бал» совершили марш в районы выполнения задач.

© Минобороны РФ

В ходе учений личный состав противокорабельного комплекса «Бал» занял стартовые позиции на побережье Каспийского моря и приступил к выполнению задач по обнаружению целей в море. Расчеты стартовых батарей в позиционном районе произвели перезагрузку ракет на транспортно-заряжающие машины.

© Минобороны РФ

Экипажи батарей управления развернули самоходный командный пункт управления связи «Минерал» в боевое положение и выполнили боевое слежение за надводной обстановкой в акватории Каспийского моря. При отработке задач по предназначению БРК «Бал» обнаружил отряд десантных кораблей условного противника и произвел электронные пуски ракет, условно уничтожив цели ракетным ударом двух пусковых установок.

© Минобороны РФ

Также ракетчики выполнили мероприятия по поддержке артиллерийских батарей морской пехоты и обеспечили противодесантную оборону побережья. Кроме того, в ходе контрольных тактических учений корабельные группировки в составе ракетных кораблей и катеров, десантных сил и средств КФл вышли в море для отработки совместных задач с дивизионом «Бал» по отражению средств воздушного нападения.

© Минобороны РФ

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

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