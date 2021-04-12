Береговой ракетный комплекс «Бал» разбил десантные силы условного противника в Дагестане: видео
Также ракетчики выполнили мероприятия по поддержке артиллерийских батарей морской пехоты и обеспечили противодесантную оборону побережья.
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Корабельные силы и береговые войска Каспийской флотилии, базирующиеся в Республике Дагестан, приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Береговые войска в составе подразделений морской пехоты и берегового ракетного комплекса «Бал» совершили марш в районы выполнения задач.