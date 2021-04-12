Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

«Военторг» представил новую коллекцию «космической одежды»

Алексей Курильченко
23:10 12.04.2021
Лимитированная серия вдохновлена украшениями в честь первого полета человека в космос.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В честь 60-летия первого полета человека в космос, «Военторг» выпустил коллекцию одежды «Первый», созданную в космической стилистике. Как отметил продавец магазина «Армия России» Александр, в коллекции представлена как спортивная, так и повседневная одежда.

«Это лимитированная коллекция, отшита в ограниченном количестве. Она посвящена первому полету человека в космос и очень значимой для россиян дате - 60 лет с первого полета человека в космос. Все шевроны и принты на одежде были вдохновлены украшениями, выпущенными в 60-х годах, посвященными этой знаменательной дате. Название и слоган коллекции - "Первый" - также отсылает к полету Юрия Гагарина и означает, что это первая подобная коллекция», - рассказал продавец Александр.

Отмечается, что одежда из коллекции украшена символикой и рисунками, вдохновленными полетом Гагарина. Создатели постарались создать одежду, которая не только будет напоминать о подвиге легендарного советского космонавта, но и будет «понятна молодежи».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:08 В стране и мире
В американской школе открыли стрельбу: есть пострадавшие
23:50 В стране и мире
Видео
Гагарин «появился» на высочайшем небоскребе мира в Дубае: видео
22:30 В стране и мире
Пожар в здании «Невской мануфактуры» локализован на площади 10 тысяч «квадратов»
21:04 В стране и мире
Тело погибшего обнаружили на месте пожара в «Невской мануфактуре» в Петербурге
20:40 В стране и мире
Видео
В Ростуризме уточнили информацию о возвращении туристов из Турции и Танзании
Популярное
Популярное
Видео
Порочный круг: кардиолог объяснил опасную связь между лишним весом и больным сердцем
Видео
Кардиолог объяснил, когда тромбоз приводит к внезапной смерти
Видео
Не только «Белое солнце пустыни»: российские космонавты назвали основные традиции перед полетом на орбиту
Врач рассказал, каким пациентам опасно летать на самолетах при онкологических заболеваниях
Видео
Не просто «мохнатый слон»: палеонтолог представил, каким может быть клонированный мамонт
Видео
Сезон шашлыков: эксперт рассказал, где нельзя разжигать мангалы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.