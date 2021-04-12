«Военторг» представил новую коллекцию «космической одежды»

В честь 60-летия первого полета человека в космос, «Военторг» выпустил коллекцию одежды «Первый», созданную в космической стилистике. Как отметил продавец магазина «Армия России» Александр, в коллекции представлена как спортивная, так и повседневная одежда.

«Это лимитированная коллекция, отшита в ограниченном количестве. Она посвящена первому полету человека в космос и очень значимой для россиян дате - 60 лет с первого полета человека в космос. Все шевроны и принты на одежде были вдохновлены украшениями, выпущенными в 60-х годах, посвященными этой знаменательной дате. Название и слоган коллекции - "Первый" - также отсылает к полету Юрия Гагарина и означает, что это первая подобная коллекция», - рассказал продавец Александр.

Отмечается, что одежда из коллекции украшена символикой и рисунками, вдохновленными полетом Гагарина. Создатели постарались создать одежду, которая не только будет напоминать о подвиге легендарного советского космонавта, но и будет «понятна молодежи».