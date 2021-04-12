Пожар в здании «Невской мануфактуры» локализован на площади 10 тысяч «квадратов»

Пожар в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

«12 апреля в 22:22 пожар по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, д.50 локализован. Части работают по № 5», - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

Ранее в МЧС сообщили о том, что число пострадавших при тушении пожара сотрудников увеличилось до трех человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.