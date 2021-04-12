ЦПВС: террористы совершили 23 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

За прошедшие сутки террористы группировки «Джабхат-ан-Нусра»* совершили 23 обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 23 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* (в том числе по данным сирийской стороны – 22 обстрела), из них в провинции Идлиб – 10 обстрелов, в провинции Латакия – 9 обстрелов, в провинции Алеппо – 2 обстрела, в провинции Хама – 2 обстрела», - сказал Карпов.

Также контр-адмирал отметил, что обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зафиксировано.

Карпов сообщил о работе военной полиции в зоне деэскалации. По его словам, подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке.

*«Джабхат-ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.