В стране и мире В ВОЗ назвали число заболевших COVID-19 в мире Кира Карон Число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 2 930 732. © Фото: Waltraud Grubitzsch dpa Globallookpress.com Читайте нас на: На 12 апреля в мире зафиксировано 135 646 617 случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 2 930 732, передает RT. Ранее руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что эффективность вакцинации от COVID-19 достигается ее повсеместностью. При этом Гейбрейесус призвал все страны не откладывать вакцинацию, чтобы избежать появления новых штаммов коронавируса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика