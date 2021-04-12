Военные спасатели ЦВО, встречающие корабли «Союз», поздравили космонавтов с профессиональным праздником

В День космонавтики военнослужащие поисково-спасательной группы Центрального военного округа, находящиеся на боевом посту в Республике Казахстан, поздравили космонавтов с их профессиональным праздником. На данной территории в настоящее время осуществляют посадку спускаемые аппараты космических кораблей «Союз».

Военнослужащие поисково-спасательной группы ЦВО округа организуют поисково-спасательное обеспечение запусков и посадок космических кораблей «Союз», первыми встречают приземлившиеся экипажи на Земле, а также организуют эвакуацию космонавтов в случае возникновения нештатных ситуаций и экстренного приземления.

Для участия в государственной космической программе военнослужащие регулярно проходят интенсивную парашютную подготовку, совершенствуют навыки по выживанию в незнакомой местности и отрабатывают всевозможные сценарии экстренного и штатного спасания космонавтов.