«Словно гигантский факел»: в Петербурге продолжается борьба с пожаром на «Невской мануфактуре»

Пожар наивысшей, пятой степени сложности - на территории «Невской мануфактуры» полыхает более 10 тысяч квадратных метров. Жар от огня чувствуется на сотнях метров от здания.

Возгорание началось на третьем этаже - на предприятии, производящем лодки из ПВХ. Сильный ветер способствовал распространению огня - он быстро охватил все помещения. После того как задыхающиеся от дыма люди начали покидать здание, стали слышны хлопки взрывов газовых баллонов.

На месте работают более 400 пожарных, используются вертолеты, которые сбрасывают воду из Невы.

«Здание третьей степени огнестойкости, деревянные перекрытия, быстрое распространение огня с этажа на этаж... Из-за угрозы обрушения личный состав работает на безопасном расстоянии», - отметил начальник ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

Здание «Невской мануфактуры» - историческое, построено в XIX веке. Основное производство закрылось еще в 90-е, а помещения заняли арендаторы.

В МЧС подтвердили - при тушении огня трое пожарных получили серьезные ожоги. Погиб командир отделения 64-й части Илья Белецкий - он оказался в самом эпицентре пожара. Он бился с огнем до конца и остался в горящем здании.