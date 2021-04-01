Прощай, «площадка»: как изменились экзамены на получение водительских прав

Знакомая всем водителям «площадка» уходит в прошлое. Вместо трех этапов испытаний для получения прав придется сдать два. Без изменений осталась лишь теоретическая часть. Новый этап отличается от старых «площадки» и «города».

Уходит в прошлое классическое упражнение «змейка» - теперь умение маневрировать будут оценивать только в городских условиях. В теории, весь экзамен теперь может пройти вне автодрома. Параллельную парковку и заезд в гараж задним ходом инспектор может попросить выполнить прямо на городской улице.

Новые правила не запрещают провести часть экзамена на площадке - не везде на городских улицах есть подходящие горки, имитирующие упражнение «эстакада», проверяющее умение водителя трогаться в подъем.

С одной стороны, совмещенный практический экзамен легче, чем целых два, с другой - само испытание стало сложнее. За рулем необходимо провести не меньше получаса, что требует от учеников повышенной концентрации. Да и лимит на штрафные баллы стал жестче.

«Чтобы сдать экзамен можно было набрать 4 штрафных балла на площадке. После этого проходил второй этап экзамена в городе, где он мог набрать 4 штрафных балла - всего 8. Сейчас этап один -комплексный экзамен - там можно набрать всего 4 балла, это ужесточение по баллам», - уточнил директор автошколы Игорь Белавин.

Раз ошибок можно допустить меньше, значит и проваливших экзамен будет больше, и не всегда это будут те, кто плохо учился в автошколе.

«Я считаю, что та сдача, которая была, позволяла объективнее оценить сдачу парковки, чем в городе. Соответственно, если уменьшается объективность, увеличивается коррупционная составляющая», - считает автоинструктор Игорь Кузнецов.

Не секрет, что некоторые обучающиеся вождению и сами не прочь заплатить за то, чтобы им помогли сдать на права. Существуют автошколы, которые именно на этом и строят свой незаконный бизнес.

«Как правило в автошколах валят внутренний экзамен: под конец обучения практических занятий инструктор говорит "да ладно, да вот сколько ты ездил, ты ничему не научился. Давай, чтобы не делать голову, просто заплати и точно его сдашь со второго-третьего раза"», - рассказывает бывший работник автошколы Андрей Алимов.

Новые правила должны сделать процесс сдачи экзамена более открытым и прозрачным. Теперь недовольные результатом смогут даже подать апелляцию. Комиссия будет обязана посмотреть видео.

«В наших автомобилях в обязательном порядке используется система видеозаписи процесса экзамена, с первого апреля обязательно наличие представителя образовательной организации, либо иных кандидатов в водители, которые будут сдавать экзамен - с целью повышения общественного контроля. Хотел бы предостеречь кандидатов в водители от использования сомнительных схем прохождения экзамена и помощи инструкторов, которые обещают "золотые горы"», - заявил начальник Управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности Роман Мишуров.

В автоинспекции обещают разработать меры, чтобы закрыть доступ к экзаменам тем, кто попадется на подкупе экзаменаторов. А для тех, кто готов честно осваивать программу - хорошая новость. В связи с вступившими сегодня в силу изменениями автошколы не будут повышать стоимость на обучение.