Координационные штабы РФ и Сирии: нелегитимные санкции США тормозят экономическое развитие Сирии

Правительство Сирии делает все возможное для скорейшего восстановления экономики страны и создания благоприятных условий жизни граждан, сообщается в совместном заявлении начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа.

«Не прекращается работа по восстановлению учебных и медицинских учреждений, транспортной инфраструктуры и других социальных объектов. Предпринимаются необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая вакцинацию населения. Вместе с тем данные процессы сильно тормозятся жесткими нелегитимными экономическими санкциями, введенными США и их союзниками, которые стремятся поддерживать очаги напряженности в Сирии для оправдания незаконной оккупации сирийских территорий и преступного расхищения сирийских природных ресурсов», - говорится в сообщении.

В документе подчеркивается, что такое масштабное мероприятие как Брюссельская конференция «Поддержка будущего Сирии и региона», декларирующая своей главной целью гуманитарное содействие сирийскому народу, в очередной раз прошло без участия властей Сирии и без каких-либо консультаций с ними, и продемонстрировало нежелание западных государств оказывать действенную помощь гражданам, находящимся на подконтрольной правительству страны территории.

Более того, все принятые в ходе данного форума решения ведут к сохранению нестабильной ситуации в республике и во всем Ближневосточном регионе, говорится в заявлении.

«Вместо восстановления критически важных объектов гражданской инфраструктуры (водоснабжение, канализация, электричество и др.), необходимого для активизации процесса возвращения сирийских граждан на родину, страны Запада выделяют денежные средства на то, чтобы не допустить их возвращения на родину, вынудить их остаться в палаточных лагерях, на территория принимающих стран, где нет достойных условий жизни», - сказано в документе.

Отмечается, что данный подход западных стран к оказанию помощи Сирии является пагубным и ведет к возрождению очагов терроризма, социально-экономическому и миграционному кризисам.

«Вместо реальной гуманитарной деятельности налицо откровенная, катастрофическая дискриминация гуманитарных вопросов когда дело касается Сирии, дискриминация подконтрольных законному правительству районов с точки зрения оказания гуманитарной помощи, отказ содействовать в восстановлении социальной инфраструктуры и возвращении беженцев, ужесточение санкций на фоне пандемии COVID-19, стремление сохранить трансграничный механизм, нарушающий нормы международного гуманитарного права и руководящие принципы, содержащиеся в резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи ООН», - говорится в сообщении.

Межведомственные координационные штабы России и Сирии призвали прекратить политизацию гуманитарной деятельности в Сирийской Арабской Республике и не игнорировать важность решения социальных проблем населения. При этом выделение необходимых средств на нормализацию гуманитарной обстановки в Сирии в ближайшее время позволило бы в будущем не увеличивать расходы на содержание сирийцев за рубежом.