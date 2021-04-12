Напротив горящей «Невской мануфактуры» загорелось еще одно здание
Небольшое пламя образовалось у кровли дома.
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В Санкт-Петербурге загорелось здание, расположенное напротив полыхающей «Невской мануфактуры». Огонь образовался у кровли, после чего появился столб дыма.
Возле образовавшегося пожара собралась толпа прохожих, на данный момент сотрудники МЧС не приступили к тушению.
Ранее в МЧС уточнили, что при тушении здания «Невской мануфактуры» погиб один человек. Два сотрудника находятся в больнице.