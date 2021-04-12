«Очень способный, но и очень опасный»: почему Гитлер опасался «второго человека в СС» Рейнхарда Гейдриха

Один из активных деятелей нацистской Германии Рейнхард Гейдрих был начальником Главного управления имперской безопасности и заместителем имперского протектора Богемии и Моравии. Интересный факт: достичь карьерных высот в СС ему помогла жена Лина, которая заставила Гейдриха в 1931 году вступить в нацистскую партию. Со временем на высокого молодого человека с узким лицом и носом с горбинкой, придававшим ему облик орла, обратил внимание рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, пожелавший сделать его своим помощником.

«Он дал ему 20 минут, за которые нужно было нарисовать структуру системы безопасности НСДАП», - рассказал программе «Загадки века» историк Константин Кусмауль.

Гейдрих не растерялся и использовал не по прямому назначению полученные ранее знания: вспомнив, как читал о британской разведслужбе МИ-6, молодой нацист воспроизвел ее по памяти на бумаге, представив Гиммлеру. Ему предложение понравилось, и он сделал Гейдриха своим помощником, вместе с тем поручив создать Службу безопасности СД (Служба безопасности рейхсфюрера СС, Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, сокращенно от SicherheitsDienst - SD).

Новоиспеченного деятеля нацистской партии Гиммлер лично представил Адольфу Гитлеру. Встреча состоялась в Рейсхканцелярии в присутствии еще нескольких человек. Фюрер побеседовал с Гейдрихом, затем попросил его выйти.

«После этого он задумчиво произнес следующую фразу: “Это очень способный, но и очень опасный молодой человек”», - приводит его слова научный сотрудник НИИ Военной истории Военной академии Генштаба МО РФ Сергей Поплавский.

27 мая 1942 года в пражском пригороде Либень на Рейнхарда Гейдриха было совершено покушение - диверсант бросил гранату под заднее колесо его автомобиля. Тяжелораненого Гейдриха доставили в госпиталь, где через несколько дней он умер - так погиб второй человек в СС, которого в оккупированных странах называли Гейдрихом-Вешателем или «Белокурой бестией», а также «Мясником». Операция по его ликвидации носила название «Антропоид». Ответом нацистов стал массовый террор. Кому и для чего понадобилась операция, которая со смертью Гейдриха вылилась в реки крови? И как он, заподозренный однопартийцами в еврейских корнях, смог достичь неимоверных вершин в Третьем рейхе? Смотрите в новом выпуске программы «Загадки века» на телеканале «Звезда» в понедельник, 12 апреля, в 20:25.