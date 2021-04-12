Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Очень способный, но и очень опасный»: почему Гитлер опасался «второго человека в СС» Рейнхарда Гейдриха

Егор Левин
18:15 12.04.2021
За 20 минут молодой нацист рассказал рейхсфюреру СС о системе будущей Службы безопасности СД, а впоследствии стал одним из главных людей Третьего рейха.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Scherl, Globallookpress
Читайте нас на:

Один из активных деятелей нацистской Германии Рейнхард Гейдрих был начальником Главного управления имперской безопасности и заместителем имперского протектора Богемии и Моравии. Интересный факт: достичь карьерных высот в СС ему помогла жена Лина, которая заставила Гейдриха в 1931 году вступить в нацистскую партию. Со временем на высокого молодого человека с узким лицом и носом с горбинкой, придававшим ему облик орла, обратил внимание рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, пожелавший сделать его своим помощником.

«Он дал ему 20 минут, за которые нужно было нарисовать структуру системы безопасности НСДАП», - рассказал программе «Загадки века» историк Константин Кусмауль.

Гейдрих не растерялся и использовал не по прямому назначению полученные ранее знания: вспомнив, как читал о британской разведслужбе МИ-6, молодой нацист воспроизвел ее по памяти на бумаге, представив Гиммлеру. Ему предложение понравилось, и он сделал Гейдриха своим помощником, вместе с тем поручив создать Службу безопасности СД (Служба безопасности рейхсфюрера СС, Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, сокращенно от SicherheitsDienst - SD).

Новоиспеченного деятеля нацистской партии Гиммлер лично представил Адольфу Гитлеру. Встреча состоялась в Рейсхканцелярии в присутствии еще нескольких человек. Фюрер побеседовал с Гейдрихом, затем попросил его выйти.

«После этого он задумчиво произнес следующую фразу: “Это очень способный, но и очень опасный молодой человек”», - приводит его слова научный сотрудник НИИ Военной истории Военной академии Генштаба МО РФ Сергей Поплавский.

27 мая 1942 года в пражском пригороде Либень на Рейнхарда Гейдриха было совершено покушение - диверсант бросил гранату под заднее колесо его автомобиля. Тяжелораненого Гейдриха доставили в госпиталь, где через несколько дней он умер - так погиб второй человек в СС, которого в оккупированных странах называли Гейдрихом-Вешателем или «Белокурой бестией», а также «Мясником». Операция по его ликвидации носила название «Антропоид». Ответом нацистов стал массовый террор. Кому и для чего понадобилась операция, которая со смертью Гейдриха вылилась в реки крови? И как он, заподозренный однопартийцами в еврейских корнях, смог достичь неимоверных вершин в Третьем рейхе? Смотрите в новом выпуске программы «Загадки века» на телеканале «Звезда» в понедельник, 12 апреля, в 20:25.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:15 Армия
Судно «Всеволод Бобров» отработало этап заводских ходовых испытаний в районе Финского залива
15:00 В стране и мире
Видео
Пожар на «Невской мануфактуре» сняли с коптера
13:34 В стране и мире
Путин посетит парк покорителей космоса в Саратовской области
11:55 ОПК
Подводный «Страж»: в России скрестили субмарину и патрульный корабль
10:23 В стране и мире
Видео
«Я обыкновенный русский человек»: каким был первый космонавт планеты Юрий Гагарин
Популярное
Популярное
Видео
Порочный круг: кардиолог объяснил опасную связь между лишним весом и больным сердцем
Видео
Кардиолог объяснил, когда тромбоз приводит к внезапной смерти
Видео
Не только «Белое солнце пустыни»: российские космонавты назвали основные традиции перед полетом на орбиту
Врач рассказал, каким пациентам опасно летать на самолетах при онкологических заболеваниях
Видео
Не просто «мохнатый слон»: палеонтолог представил, каким может быть клонированный мамонт
Видео
Сезон шашлыков: эксперт рассказал, где нельзя разжигать мангалы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.